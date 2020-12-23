В Брянске на площади Революции около цирка появилась необычная новогодняя инсталляция «люстра». Ее диаметр составляет почти шесть метров, а высота превышает два метра. Новогодняя «люстра» освещает площадь сотнями огоньков – на нее ушло более 600 лампочек.Новую инсталляцию сделали своими руками работники городского дорожного управления. Они также предупредили горожан, что объект находится под напряжением и к нему не рекомендуют подходить ближе, чем на один метр. Упреждающие таблички поставили по периметру новогодней «игрушки», рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».