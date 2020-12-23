В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 декабря 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 207 жителей региона. Выздоровели 38 пациентов, умерли два человека, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 21528 человек подтвердили диагноз, вылечились 18948 жителей области, умерли 216 пациентов.В Брянске за прошедший день подтвердили 84 новых случая коронавируса. В Брянском районе выявили 28 заболевших, в Новозыбкове – 21, в Выгоничском – 11. В Стародубском и Севском районах зафиксировали по 10 зараженных, в Брасовском – 9. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 17 муниципалитетах.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 декабря 2020 года:— Брянск – 8735 (+84)— Брянский район – 2635 (+28)— Дятьковский район – 905— Карачевский район – 679— Клинцы – 575 (+8)— Комаричский район – 532— Жуковский район – 524 (+3)— Трубчевский район – 505 (+6)— Стародубский район – 497 (+10)— Новозыбков – 472 (+21)— Выгоничский район – 441 (+11)— Унечский район – 416— Брасовский район – 415 (+9)— Навлинский район – 387 (+1)— Сельцо – 360— Фокино – 354— Погарский район – 318— Климовский район – 319 (+2)— Мглинский район – 285— Почепский район – 283— Клинцовский район – 279 (+1)— Дубровский район – 253— Суземский район – 260 (+8)— Клетнянский район – 209 (+1)— Суражский район – 146— Гордеевский район – 142— Красногорский район – 144 (+3)— Злынковский район – 130— Севский район – 131 (+10)— Жирятинский район – 95— Рогнединский район – 53 (+1)— Иногородние – 49.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».