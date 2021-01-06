В хамстве и оскорблении обвинили в Брянске женщину, которая отказалась сдать квартиру уроженцу Камеруна. Об инциденте рассказала жена африканца в социальных сетях в среду, 5 января.История с расизмом в Брянске получила продолжение. Если раньше студентам из Африки в городе запрещали посещать некоторые заведения общепита и пользоваться услугами такси, то теперь не сдали жилье посуточно.Пост в сообществе «Черный список | Брянск» оставила горожанка Екатерина. Она сообщила, что замужем за африканцем. И ему на днях нахамила женщина, сдающая квартиру.«Муж позвонил по объявлению, чтобы забронировать квартиру для друзей. Когда эта леди услышала, что муж из Камеруна, сказала, мол, \\"Вам только в поле жить\\". В свою очередь, я попыталась перезвонить и спросить, на каком основании она так общается. Женщина подняла трубку и стала продолжать в прежнем оскорбительном тоне», - пишет пользовательница соцсетей.Случай активно обсуждают в комментариях. Традиционно мнения разделились. Процитируем:«Ох, как зверьки в этой деревне под названием Брянск. Стыдно мне за эту тетю и комменты выше. Чтоб их заграницей так же встречали... Ведь действительно русских очень не любят» (Софья Афанасьева)«Это ее право, сдавать квартиру или нет. Я бы тоже не сдала на ее месте» (Александра Кистерная)«Оскорблять любого человека никто не имеет право! Стыдно за таких русских» (Данила Моряк)«Блин, да какая разница? У них что, деньги другие? Или тебя просят с ними в соседней комнате спать? Не хочешь сдавать по своим идейным соображениям? - так хамить зачем? Скажи, что перепутала и на этот день уже занято. Люди себя просто позорят... Не принимайте близко к сердцу - хороших людей больше, чем таких неадекватов!» (Наталья Мельникова).Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».