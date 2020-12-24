В Брянске с 24 декабря возобновили рейсы автобуса по маршруту №33. Он ходит от Мясокомбината до поселка Ходаринка. Это решение приняли после жалоб жителей Ходаринки.Кроме того, в четверг отменили укороченные рейсы автобуса №48 с заездом в микрорайон Уральский. Теперь все автобусы на маршруте ходят до Ходаринки, сообщают в группе \\"Брянский автобус\\" в социальных сетях.Время отправления автобуса №33 от остановки \\"Мясокомбинат\\": 7.48, 9.48, 11.08, 13.08, 14.28, 15.48, 17.31, 18.48. Время отправления от остановки \\"Поселок Ходаринка\\": 7:10, 8:30, 10:30, 11:50, 13:50, 15:10, 16:30, 18:10, 19:30.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».