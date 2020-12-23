Коронавирус в Брянской области, последние новости на 23 декабря 2020 года

В Брянской области 116 больных коронавирусом находятся в реанимации, 78 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 23 декабря 2020 года коронавирусом заболели 200 жителей региона. Выздоровели 42 пациента, скончались еще 7 человек. В целом с начала пандемии в регионе у 21321 человека подтвердили диагноз, вылечились 18910 жителей области, умерли 214 пациентов.

В Брянске за прошедший день подтвердили 97 новых случаев коронавируса. В Комаричском и Гордеевском районах выявили по 14 заболевших, в Унечском – 11, в Брянском – 10. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 21 муниципалитете. Также региональную статистику пополнили два иногородних ковид-пациента.

В Брянской области 116 больных коронавирусом находятся в реанимации, 78 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего на сегодняшний день в больницах находятся 1447 человек. Свободными остаются 818 коек. Амбулаторно лечатся 3426 человек. За все время бесплатные лекарства от коронавируса получили 10 тысяч амбулаторных пациентов. В регионе круглосуточно работают пять КТ-центров. На вызовы выезжают 130 бригад скорой помощи.

В Брянской области 70 процентов новых случаев коронавируса выявляют в районах. На Брянск приходится 30 процентов новых эпизодов заболевания. Еще несколько недель назад процентное соотношение в разрезе «Брянск – Брянская область» было 50 на 50. Наиболее значительный прирост зафиксировали в Брянском, Брасовском, Злынковском, Суземском, Трубчевском, Красногорском, Комаричском районах. В оперативном штабе это связывают с тем, что в Брянске люди стали более сознательными. Граждане соблюдают масочный режим, в городе отменили массовые мероприятия. В районах же до сих пор не осознали опасность в полной мере.

Брянская область занимает 38 место по уровню заболеваемости коронавирусом по стране. Регион сохранил свои позиции, неделю назад этот показатель был такой же. Уровень заболеваемости ниже среднероссийского. Он составляет 16,34 на 100 тысяч человек в сутки. По России фиксируют 19,99. А в соседней с нами Орловской области - 24,21.

Специалисты отмечают, что постепенно снижается заболеваемость сезонными гриппом и ОРВИ. На прошлой неделе было 13,7 процентов, теперь 11,5 процентов. В регионе от гриппа вакцинировали 64,2 процентов жителей. Однако расслабляться еще рано, подчеркивают в оперштабе.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянскую областную больницу №1 поступило специальное оборудование для жидкого кислорода для лечения коронавирусных пациентов. Две емкости немецкого производства по 11 тонн каждая доставили в Брянск 19 декабря из головного офиса транснациональной компании по производству жидких медицинских и технических газов в Самаре. Вместе с резервуарами в Брянск привезли необходимое для монтажа и дальнейшей работы оборудование. Новые емкости могут заменить две тысячи традиционных баллонов. Газа в них хватит на две недели бесперебойной работы.

В городе продолжаются рейды по выявлению безмасочников. За минувший день комиссия обследовала 78 предприятий торговли, бытовых услуг и общепита. По одному нарушителю обнаружили в Бежицком и Володарском районах. В Советском и Фокинском районах на 19 и 14 предприятиях соответственно нарушений не обнаружили. Также в ходе рейда сотрудникам и владельцам кафе и ресторанов напомнили об одновременной загрузке залов не более чем наполовину.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».