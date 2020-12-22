В Брянскую областную больницу №1 поступили емкости для жидкого кислорода

Вместе с резервуарами в Брянск привезли необходимое для монтажа и дальнейшей работы оборудование. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянскую областную больницу №1 поступило специальное оборудование для жидкого кислорода для лечения коронавирусных пациентов.

Две емкости немецкого производства по 11 тонн доставили в Брянск 19 декабря из головного офиса транснациональной компании по производству жидких медицинских и технических газов в Самаре.

Вместе с резервуарами в Брянск привезли необходимое для монтажа и дальнейшей работы оборудование. Новые емкости могут заменить две тысячи традиционных баллонов, газа в них хватит на две недели бесперебойной работы, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области

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