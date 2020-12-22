В Брянской области ожидают сильный снег и метель

Днем возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области с 21.00 22 декабря до 21.00 23 декабря ожидают ухудшение погоды. В регионе будет облачно с прояснениями. Днем местами сильный снег и метель, на дорогах гололедица. Возможно усиление ветра до 15 метров в секунду.

При таких погодных условиях возможно возникновение чрезвычайных происшествий на дорогах, падение деревьев и слабо укрепленных конструкций. Жителям области рекомендуют соблюдать осторожность, рассказали в ГУ МЧС России по Брянской области.

В случае необходимости можно обратиться за помощью по телефону «01», с мобильного телефона – «101» . Единый номер вызова экстренных оперативных служб – «112». «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Брянской области – 8 (4832) 443-000.

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