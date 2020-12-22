Леонид Парфенов вспомнил о посадке брянского экс-губернатора Николая Денина

Популярный телеведущий Леонид Парфенов выпустил документальный фильм о 2015 годе. Одним из его героев стал брянский экс-губернатор Николай Денин. Фото: Ольга УМАРОВА

Популярный телеведущий Леонид Парфенов выпустил документальный фильм о 2015 годе. Одним из его героев стал брянский экс-губернатор Николай Денин, которого осудили тогда за превышение должностных полномочий.

Суд над бывшим главой региона стал одним из многочисленных событий 2015-го.

Напомним, Николая Денина осудили на 4 года решением Советского райсуда Брянска 19 декабря 2015 года. Также с виновного взыскали 21,8 миллионов рублей причиненного ущерба. Именно эту сумму, как доказали, незаконно взял из резервного фонда и передал для нужд подконтрольной его семье коммерческой организации – ОАО «Снежка». А та, в свою очередь, серьезно пострадала после взрыва в кормцехе.

«Денин выйдет по УДО через два с половиной года, возместив ущерб в 22 миллиона рублей», – так завершил разговор о брянце автор цикла «Намедни».