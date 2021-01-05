Следователи предъявили обвинение 40-летнему ранее судимому брянцу, который попытался изнасиловать женщину. Инцидент произошел в подъезде многоэтажного жилого дома в Брянске. Подробности ЧП сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР во вторник, 5 января.Сам инцидент произошел вечером 1 января. Злоумышленник подстерег жительницу одного из домов по улице Тельмана в Володарском районе. И попытался удовлетвориться свои сексуальные потребности. Однако совершить половой акт с жертвой не смог - действия насильника обнаружили и пресекли.Подробности совершенного преступления «Комсомолке» рассказал старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Александр Афонин:- 24-летняя пострадавшая стала кричать и звать на помощь. На призывы откликнулся находившийся неподалеку мужчина. Он помог задержать злоумышленника. Причем последний не проживал в доме на Тельмана. А приехал в Брянск из Суражского района.В ведомстве добавляют, что следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.- С учетом полученных на первоначальном этапе расследования доказательств задержанному предъявили обвинение, - уточняют в Следственном комитете. - А суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела по статье «Покушение на изнасилование» продолжается.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».