В картофельную фабрику в Погарском районе Брянской области инвестировали 250 миллионов рублей. Это позволило увеличить численность штата до 300 человек. Такие цифры озвучил глава администрации Погарского района Сергей Цыганок в предновогоднем интервью местной газете «Вперед».По словам руководителя района, у них текущие показатели в сфере экономики, промышленности и сельского хозяйства не уступают аналогичным 2019-го. Причем основные предприятия - Погарская картофельная фабрика, сигаретно-сигарный комбинат, акционерное общество «Молоко» - даже смогли нарастить производство.Отдельно Сергей Иванович остановился на работе картофельной фабрики, где реализуют крупный инвестиционный проект:- Фабрика со своей продукцией вышла на огромный рынок Китая. Она же поставляет картофельные хлопья в Европу, Канаду и США.Глава района отметил проводимую работу в социальной сфере. Так, в 2020-м по областной программе «Инициативное бюджетирование» отремонтировали четыре дома культуры - Кистерский, Вадьковский, Посудичский и районный в самом Погаре. Последний, к примеру, оснастили качественным сценическим оборудованием.Также в Год памяти и славы в Погарском районе отреставрировали 16 воинских мемориалов. А селу Витемля присвоили почетное звание «Село партизанской славы».Кроме того, в ушедшем году в Погаре новые тротуары получили улицы Чехова, Чкалова и территория, примыкающая к школе №1.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».