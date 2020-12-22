В Брянске на бывшего депутата Драникова завели уголовное дело

Фото: "Единая Россия" Брянск".

В Брянске завели уголовное дело на бывшего депутата Брянской областной Думы Владимира Драникова. Его подозревают в преднамеренном банкротстве строительной фирмы "Комфорт".

Напомним, Владимир Драников лишился депутатских полномочий в середине октября 2020 года. Он написал заявление по собственному желанию. До этого избирался депутатом четвертого, пятого и шестого созывов.

Фирма "Комфорт" была застройщиком позиции 7 дома №67 на проспекте Станке Димитрова. Кроме того, были проблемы с достройкой детского сада в "Мегаполис-парке".

А сотрудникам "Комфорта" в 2019 году задолжали 14 миллионов рублей.

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