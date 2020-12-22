В Брянске троллейбусы выстроились в новогоднюю елку

Фото: Брянское троллейбусное управление.

В Брянске троллейбусы выстроили в новогоднюю елку. Флешмоб устроили сотрудники троллейбусного управления в депо в Советском районе. Видеозапись они опубликовали в социальных сетях во вторник, 22 декабря.

Елка получилась из 15 машин. Они включили аварийные сигналы и свет в салонах троллейбусов.

Напомним, в начале декабря брянский троллейбус отметил 60-летие. Первый в городе троллейбус отправился от вокзала Брянск-Орловский в 1960 году. Городские власти постоянно говорят, что планируют сохранить электрический транспорт. Но делами это не доказывают.

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