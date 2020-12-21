Издательский дом «Комсомольская правда» выпустил книгу о внешней разведке

Над публикациями работал ряд квалифицированных специалистов службы внешней разведки России. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Издательский дом «Комсомольская правда» выпустил книгу «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства».

Многостраничный труд посвящен истории наиболее закрытой сферы – внешней разведке. В книге рассказывают об основных вехах создания секретного ведомства, раскрывают судьбы некоторых разведчиков. Это отличает данное издание от того, что прежде выходило в свет на подобную тему.

Издание посвящено 100-летию отечественной внешней разведки, которое отметили 20 декабря 2020 года. Книга основана на подлинных рассекреченных архивных документах, большинство из которых впервые преданы публичности. Авторы использовали уникальные материалы службы внешней разведки, ФСБ, государственного архива социально-политической истории, президентского архива.

Книга описывает годы становления внешней разведки. Значительное место отведено периоду с начала Второй мировой войны и послевоенному переустройству мира. Читатели узнают о планах масштабного ядерного удара на СССР, которые вынашивали американцы во второй половине 1940-х годов, о роли разведчиков в локальных войнах и конфликтах.

Над публикациями работал ряд квалифицированных специалистов службы внешней разведки России. Их имена по вполне понятным причинам не раскрывают. Общую редакцию осуществлял директор СВР РФ Сергей Нарышкин. Составителем книги стал историк и журналист Владимир Долматов.

По вопросам приобретения книги обращайтесь по телефону: 8 (4832) 30-90-35.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».