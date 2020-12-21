Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 15 муниципалитетах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 декабря 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 197 жителей региона. Выздоровели 48 пациентов, умерли 5 человек, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 21121 человека подтвердили диагноз, вылечились 18868 жителей области, умерли 207 пациентов.

В Брянске за прошедший день подтвердили 113 новых случаев коронавируса. В Брянском районе выявили 45 заболевших, в Брасовском районе – 8, в Клетнянском районе - 7, в Сельцо – 6. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 15 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 декабря 2020 года:

— Брянск – 8554 (+113)

— Брянский район – 2597 (+45)

— Дятьковский район – 904

— Карачевский район – 678 (+3)

— Клинцы – 559

— Жуковский район – 518

— Комаричский район – 518 (+1)

— Трубчевский район – 494

— Стародубский район – 483 (+2)

— Новозыбков – 450 (+4)

— Выгоничский район – 430

— Унечский район – 405 (+2)

— Брасовский район – 401 (+8)

— Навлинский район – 386 (+1)

— Сельцо – 360 (+6)

— Фокино – 354 (+1)

— Климовский район – 317

— Погарский район – 316 (+1)

— Мглинский район – 285

— Почепский район – 281

— Клинцовский район – 273

— Суземский район – 251

— Дубровский район – 246 (+2)

— Клетнянский район – 206 (+7)

— Суражский район – 146 (+1)

— Красногорский район – 137

— Злынковский район – 130

— Гордеевский район – 128

— Севский район – 121

— Жирятинский район – 94

— Рогнединский район – 52

— Иногородние – 47.

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