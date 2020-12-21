Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 15 муниципалитетах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 декабря 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 197 жителей региона. Выздоровели 48 пациентов, умерли 5 человек, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 21121 человека подтвердили диагноз, вылечились 18868 жителей области, умерли 207 пациентов.
В Брянске за прошедший день подтвердили 113 новых случаев коронавируса. В Брянском районе выявили 45 заболевших, в Брасовском районе – 8, в Клетнянском районе - 7, в Сельцо – 6. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 15 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 декабря 2020 года:
— Брянск – 8554 (+113)
— Брянский район – 2597 (+45)
— Дятьковский район – 904
— Карачевский район – 678 (+3)
— Клинцы – 559
— Жуковский район – 518
— Комаричский район – 518 (+1)
— Трубчевский район – 494
— Стародубский район – 483 (+2)
— Новозыбков – 450 (+4)
— Выгоничский район – 430
— Унечский район – 405 (+2)
— Брасовский район – 401 (+8)
— Навлинский район – 386 (+1)
— Сельцо – 360 (+6)
— Фокино – 354 (+1)
— Климовский район – 317
— Погарский район – 316 (+1)
— Мглинский район – 285
— Почепский район – 281
— Клинцовский район – 273
— Суземский район – 251
— Дубровский район – 246 (+2)
— Клетнянский район – 206 (+7)
— Суражский район – 146 (+1)
— Красногорский район – 137
— Злынковский район – 130
— Гордеевский район – 128
— Севский район – 121
— Жирятинский район – 94
— Рогнединский район – 52
— Иногородние – 47.
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