В Брянской области участились встречи человека с зубрами

Фото: заповедник "Брянский лес".

В Брянской области в последние месяцы участились встречи человека и зубров. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника «Брянский лес», где реализуют программу по увеличению популяции этих краснокнижных животных.

Основное стадо диких зубров «Брянского леса» обитает в районе кордона «Пролетарский». Именно там сосредоточена «зубриная» инфраструктура. А саму программу по восстановлению вольноживущей популяции зубров реализуют на Брянщине с 1996 года.

Сейчас в мире насчитывается восемь с половиной тысяч зубров. А в Брянской области – около ста. Причем территория нашего заповедника ничтожно мала: всего 12 тысяч гектаров. А потому неудивительно, что «властелинов лесов» все чаще встречают за пределами «Брянского леса». Тем самым зубры, особенно самцы, осваивают новые пространства.

– Очень важно ни в коем случае не кормить зубров, – говорит замдиректора по научной работе заповедника Елена Ситникова. – Это дикие животные, и любое такое прикармливание действует им во вред.

Кстати, чаще всего жители региона встречают зубров в Суземском, Трубчевском, Брасовском и Навлинском районах.