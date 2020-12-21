В прошлом году тесты на наркотики сдали больше 53 тысяч брянских школьников

Тестирование на наркотики в школах проводят с седьмого класса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области в прошлом году тестирование на наркотики прошли 53205 школьников. 2233 ученика отказались от исследования. В 1352 случаях сдавать тест не позволили родители, в 881 - сами ученики.

- С 2019 года во всех образовательных организациях нашей страны ввели Единую методику социально-психологического тестирования обучающихся, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся приобрели тест-полоски на сумму 3,5 миллиона рублей.

Тестирование на наркотики в школах проводят с седьмого класса. До 15 лет согласие на его проведение должны дать родители, после 15 лет - дети.

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