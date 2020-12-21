В Брянской области открылся ситуационный центр

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области в понедельник, 21 декабря, открылся ситуационный центр губернатора и правительства. Его создали в минимальные сроки по поручению президента. Центр оснастили видеоконференцсвязью и другими средствами интерактивного представления информации.

В ситуационном центре сосредоточится управление регионом. В нем объединят мониторинг объектов и различных ситуаций. Это позволит оперативно принимать важные управленческие решения.

Одна из задач центра - совершенствование работы с обращениями граждан, которые поступают из разных источников. Волнующие жителей темы будут выносить на еженедельные совещания в областном правительстве.

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