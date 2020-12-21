Брянские дайверы нашли затопленный экскаватор на озере у Белых Берегов

Фото: подводный клуб "Скат".

Брянские дайверы нашли затопленный экскаватор "ЭО 4111" на дне Голубого карьера неподалеку от Белых Берегов. Это было первое погружение ныряльщиков под лед за два последних года, так как прошлая зима выдалась теплой. Дайверы отправились на водоем 13 декабря. И повторили заплыв в воскресенье, 20 декабря.

Глубина карьера - около 20 метров. Лед был черным и толстым. Поэтому под водой видимость была вполне сносная, даже без включенного фонаря.

"Стало жутко, ощущение, что прямо перед тобой нечто большое, оно смотрит на тебя, оценивает непрошеного гостя, - пишут дайверы в своем отчете на сайте подводного клуба "Скат", - ...Что-то явно не так, поднимаю голову выше и вижу то, что навсегда останется со мной. Бесконечно длинная стрела появляется из ниоткуда и исчезает в никуда, где-то существенно выше головы".

Кстати, похожий экскаватор затоплен и на Керамзитном озере. Дайверы надеются, что эти два объекта будут собирать в Брянске ныряльщиков из других регионов.

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