В Брянской области подросткам запретили гулять по ТРЦ на каникулах

Фото: ТРЦ "Аэропарк".

В Брянской области продлили запрет на посещение подростками торговых центров без сопровождения взрослых. Он действовал до 22 декабря, теперь его продлили до 22 января. Получается, ограничение будет действовать все новогодние каникулы.

Напомним, до 3 января в регионе продлили самоизоляцию для пенсионеров.

Эти меры должны повлиять на распространение коронавиурса в Брянской области. Каждый день регистрируют примерно по 200 новых случаев. За четыре дня от ковида скончались 38 брянцев.

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