Брянский школьник попал в Книгу рекордов России

Фото: vk.com, личная страница Богдана Самарова.

14-летний брянский школьник Богдан Самаров попал в Книгу рекордов России. Он жонглировал тремя мячами одной рукой. Ему удалось удерживать мячи в течение одной минуты 12 секунд. Это рекорд в данной дисциплине. Богдан выполнил трюк 2 декабря в Москве, сообщают на официальном сайте Книги рекордов.

Богдан учится в школе №59 в Брянске. Жонглированием он занимается больше пяти лет. Выступает с номерами в брянском цирке, а также участвует в телешоу, различных конкурсах и цирковых фестивалях.

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