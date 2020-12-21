Коронавирус в Брянской области, последние новости на 21 декабря 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на час ночи 21 декабря 2020 года коронавирус выявили у 20924 жителей. Из них выздоровели 18820 человек.

За последние три дня число умерших от ковида увеличилось на 33 человека. Общее число брянцев, которые так и не смогли победить болезнь, - 202 человека.

В Брянской области продолжают искать нарушителей маточного режима. Очередной рейд прошел в субботу. 29 покупателей в магазинах оказались без масок. В кафе и ресторанах ограничения соблюдают - ни одного корпоративах проверяющие не нашли.

Актуальным остается вопрос о ценах на продукты первой необходимости. Во всех проверенных торговых точках подсолнечное масло стоило не дороже 110 рублей, сахар - не дороже 46 рублей за килограмм.