В Брянске установят более 250 новогодних светящихся инсталляций

На большинстве городских площадок установлены живые деревья. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске к Новому году планируют установить свыше 250 светящихся инсталляций и развесить несколько десятков километров гирлянд. Большинство фигур уже заняли свои места в парках, скверах, на площадях и центральных улицах.

В Брянске появились все запланированные 28 елок. Главная ель, расположенная в сквере Карла Маркса, была установлена еще 4 декабря. На большинстве городских площадок установлены живые деревья. Искусственные ели поставили в сквере «Литий» и на площади у ДК Горького.

Елки украсили новогодними игрушками, а также детскими поделками. Новогоднюю красавицу на Кургане Бессмертия по традиции одели в сверкающий шатер более чем из 20 нитей 12-метровой длины, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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