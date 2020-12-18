В новогодние праздники Брянск с обеими столицами свяжут дополнительные поезда

В поездах дальнего следования проводится весь комплекс противоэпидемиологических мер. Фото: Олег ЗОЛОТО

В новогодние праздники из Брянской области в Москву и Санкт-Петербург пустят дополнительные пассажирские поезда. Об этом рассказали в пятницу, 18 декабря, в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Поезда будут ходить с 26 декабря 2020 года по 11 января 2021 года по следующим маршрутам:

– №207/208 «Москва – Брянск – Москва»;

– №201/202, №203/204 «Москва – Новозыбков – Москва»;

– №239/240 «Санкт-Петербург – Брянск – Санкт-Петербург».

Плюс к этому дополнительный поезд №193 приедет из Москвы в Брянск в канун Нового года, 31 декабря.

В поездах дальнего следования проводится весь комплекс противоэпидемиологических мер. Пассажиры могу приобрести медицинские перчатки и маски прямо в поезде.

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