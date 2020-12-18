Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 20 муниципалитетах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 декабря 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 199 жителей региона. Выздоровел 301 пациент, умерли 12 человек, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 20520 человек подтвердили диагноз, вылечились 18515 жителей области, умер 181 пациент. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2740 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 342147 раз.

В Брянске подтвердили 69 новых случаев коронавируса. В Клинцах заболели 23 человека, в Брянском районе – 20. В Клинцовском и Гордеевском районах выявили по 12 инфицированных, в Выгоничском – 11, в Дубровском – 10. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 20 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 декабря 2020 года:

— Брянск – 8363 (+69)

— Брянский район – 2528 (+20)

— Дятьковский район – 857

— Карачевский район – 663 (+7)

— Клинцы – 541 (+23)

— Комаричский район – 507 (+1)

— Жуковский район – 506 (+3)

— Трубчевский район – 478

— Стародубский район – 458 (+2)

— Новозыбков – 445 (+1)

— Выгоничский район – 425 (+11)

— Унечский район – 393 (+1)

— Брасовский район – 390

— Навлинский район – 358 (+4)

— Сельцо – 354 (+3)

— Фокино – 348

— Климовский район – 317 (+1)

— Погарский район – 305

— Мглинский район – 267 (+4)

— Клинцовский район – 266 (+12)

— Почепский район – 253

— Дубровский район – 237 (+10)

— Суземский район – 235

— Клетнянский район – 190

— Суражский район – 142 (+4)

— Красногорский район – 137 (+2)

— Злынковский район – 130

— Гордеевский район – 128 (+12)

— Севский район – 108

— Жирятинский район – 94

— Рогнединский район – 51 (+9)

— Иногородние – 46.

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