Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 20 муниципалитетах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 декабря 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 199 жителей региона. Выздоровел 301 пациент, умерли 12 человек, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 20520 человек подтвердили диагноз, вылечились 18515 жителей области, умер 181 пациент. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2740 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 342147 раз.
В Брянске подтвердили 69 новых случаев коронавируса. В Клинцах заболели 23 человека, в Брянском районе – 20. В Клинцовском и Гордеевском районах выявили по 12 инфицированных, в Выгоничском – 11, в Дубровском – 10. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 20 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 декабря 2020 года:
— Брянск – 8363 (+69)
— Брянский район – 2528 (+20)
— Дятьковский район – 857
— Карачевский район – 663 (+7)
— Клинцы – 541 (+23)
— Комаричский район – 507 (+1)
— Жуковский район – 506 (+3)
— Трубчевский район – 478
— Стародубский район – 458 (+2)
— Новозыбков – 445 (+1)
— Выгоничский район – 425 (+11)
— Унечский район – 393 (+1)
— Брасовский район – 390
— Навлинский район – 358 (+4)
— Сельцо – 354 (+3)
— Фокино – 348
— Климовский район – 317 (+1)
— Погарский район – 305
— Мглинский район – 267 (+4)
— Клинцовский район – 266 (+12)
— Почепский район – 253
— Дубровский район – 237 (+10)
— Суземский район – 235
— Клетнянский район – 190
— Суражский район – 142 (+4)
— Красногорский район – 137 (+2)
— Злынковский район – 130
— Гордеевский район – 128 (+12)
— Севский район – 108
— Жирятинский район – 94
— Рогнединский район – 51 (+9)
— Иногородние – 46.
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