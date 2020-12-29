Губернатор Брянской области рассказал, чем будет заниматься в предстоящие новогодние праздники. Информация прозвучала на большой ежегодной пресс-конференции, которую провел Александр Богомаз во вторник, 29 декабря.В 2020-м общение с региональной прессой организовали в особом режиме. Преимущественно журналисты участвовали в мероприятии онлайн, а в разговор включались по средствам телемоста. Непосредственно в областном правительстве собрались два десятка человек, включая операторов. Причем обязательным условием участия в пресс-конференции был отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Рассадили гостей в шахматном порядке, чтобы соблюсти социальную дистанцию.Отвечая на вопрос о планах на предстоящие праздники, губернатор сказал, что заниматься будет, в основном, хоккеем и внуками.– Внуки подрастают, – заметил Александр Богомаз. – Они начинают задавать серьезные вопросы, многим интересуются. Для меня истинное удовольствие проводить с ними свободное время. Теперь я начинаю понимать, почему внуков любят больше. В них видят себя.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».