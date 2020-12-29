Мужчина погиб при столкновении лесовоза и легкового автомобиля ВАЗ в Дятьковском районе утром во вторник, 29 декабря. Его пришлось извлекать из салона спасателям брянского ГУ МЧС.Смертельное ДТП произошло около восьми часов утра у окрестностей Дятькова. Легковушка на большой скорости влетела в МАЗ. К месту происшествия выезжали пожарные, полицейские и «скорая».Согласно отчету МЧС, им звонок об автоаварии поступил в 07.53. На трассу местного значения в город Дятьково выезжали подразделения ПСЧ-19 и ПСО Брянской области. Пострадавшего деблокировали при помощи специальных спасательных средств.«Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе ведомства уточнили, что в ДТП погиб мужчина. Он скончался на месте происшествия. Других пострадавших нет.- Дорожно-транспортное происшествие затруднило движение на участке, - добавила начальник пресс-службы Татьяна Сенина. - В полной мере его восстановили около 11.30.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».