В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 декабря 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 202 жителя региона. Выздоровели 245 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 22135 человек подтвердили диагноз, вылечились 19660 жителей области, умерли 216 пациентов.Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь за сутки болезнь подтвердили у 80 человек. В Брянском районе заболели 19 человек, в Выгоничском – 14, в Комаричском – 11, в Брасовском и Суражском – по 10. За сутки коронавирус подтвердили у одного иногороднего пациента (51-го по счету). Всего ковид за минувший день обнаружили в 19 муниципалитетах.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 декабря 2020 года:— Брянск – 8889 (+80)— Брянский район – 2770 (+19)— Дятьковский район – 920 (+1)— Карачевский район – 719 (+4)— Клинцы – 592 (+17)— Комаричский район – 551 (+11)— Жуковский район – 528— Трубчевский район – 529 (+10)— Стародубский район – 501— Новозыбков – 475 (+3)— Выгоничский район – 466 (+14)— Унечский район – 417 (+1)— Брасовский район – 446 (+10)— Навлинский район – 402 (+6)— Сельцо – 369 (+1)— Фокино – 369— Климовский район – 344— Погарский район – 324 (+2)— Мглинский район – 292— Почепский район – 301 (+3)— Клинцовский район – 291 (+4)— Дубровский район – 254— Суземский район – 264 (+3)— Клетнянский район – 211 (+2)— Суражский район – 157 (+10)— Гордеевский район – 146— Красногорский район – 146— Злынковский район – 131— Севский район – 132— Жирятинский район – 95— Рогнединский район – 53— Иногородние – 51 (+1).Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».