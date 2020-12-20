Брянский пловец Илья Бородин установил рекорд России

Фото: Федерация плавания России.

Брянский пловец Илья Бородин установил новый рекорд России. 400 метров комплексным плаванием он проплыл за 4:01.91. Это также является юношеским рекордом Европы и России, сообщают в пресс-службе Федерации плавания России.

- Я ждал от себя рекорда, - сказал Илья Бородин. - В прошлом году я больше расплывался, готовился, а когда первый раз выступал по взрослым на чемпионате Европы в Глазго, у меня был мандраж. Испытывал смешанные чувства, вроде плывешь со взрослыми первый раз, а вроде легко. Сейчас я показываю секунды, которые я должен показывать, которые можно было показать в прошлом году. Но все-таки это еще не лучшее время.

На втором и третьем месте оказались Даниил Пасынков и Александр Осипенко из Москвы.

До этого Илья Бородин завоевал на чемпионате бронзовую медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Он установили рекорд Брянской области.

Илья Бородин - Мастер спорта международного класса, тренируется Марины Свистка в спортивной школе "Дельфин".