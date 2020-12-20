Коронавирус в Брянской области, последние новости на 20 декабря 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на час ночи 20 декабря 2020 года зарегистрировали 20721 заболевшего. За сутки диагноз подтвердили у 201 человека, выздоровели 145 пациентов. Общее число брянцев, которые справились с болезнью, 18660.

Вторые сутки подряд в регионе регистрируют сразу 12 умерших от коронавиурса. Общее число брянцев, которые скончались от заболевания - 193 человека.

В Брянской области продлили самоизоляцию для пенсионеров старше 65 лет. Новые ограничения будут действовать две недели - с 21 декабря до 3 января. Пожилые люди не должны покидать свои дома, работающим брянцам выпишут больничный.