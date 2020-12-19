Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В смертельном ДТП в Трубчевском районе пострадали двое детей: восьмилетний мальчик и шестилетняя девочка. 33-летний водитель "Лады Приоры", в котором ехали дети, погиб.

ДТП случилось около десяти часов утра в субботу, 19 декабря, на 45-м километре дороги Брянск-Новозыбков-Трубчевск. 34-летняя женщина за рулем автомобиля "Ягуар" при обгоне столкнулась с "Лифан", сообщают в УГИБДД по Брянской области. Вторая машина ехала попутно.

После этого "Ягуар" столкнулся с "Ладой Приорой".

В ДТП также пострадала автомобилистка за рулем "Ягуара". Всех пострадавших госпитализировали.