В Почепе рядом с ледовым дворцом построят детсад и школу

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском городе Почеп рядом со строящимся ледовым дворцом возведут детский сад и школу. Строительство дошкольного учреждения уже началось. Контакт рассчитан до декабря следующего года. В детском саду будет 200 мест, 120 из которых - для малышей до трех лет.

Стоимость объекта - 171 миллион рублей, сообщают в пресс-службе регионального правительства. Деньги выделили из областного бюджета.

К детскому саду будет вести дорога с тротуаром. Неподалеку уже выделили земельный участок под новую школу. 11 гектаров земли отдали под жилищное строительство. Здесь же находятся участки для многодетных семей.

Дворец спорта расположен напротив поликлиники и детской больницы. В спортивном сооружении будет ледовая арена и административный корпус. На дворец выделили 196 миллионов рублей. Его строят по типовому проекту.