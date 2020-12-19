Ледовый дворец в Новозыбкове обещают достроить раньше срока

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Ледовый дворец в Новозыбкове обещают сдать в эксплуатацию раньше намеченного срока. Контракт завершается в сентябре 2021 года. Стоимость объекта - 211 миллионов рублей.

На стройке в пятницу, 18 декабря, побывал брянский губернатор.

- Технология строительства ледовых дворцов в области уже хорошо отработана, - сказал Александр Богомаз. - В Новозыбкове работы ведутся качественно.

Дворец строят на территории, которая прилегает к городскому парку. Сейчас в нем тоже идет реконструкция. Рядом появится общая парковка, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В новозыбковском дворце спорта обустроят ледовую арену с трибунами для зрителей, административные и бытовые помещения. Рабочие завершили кирпичную кладку, установили окна, завершают монтаж крыши, обустраивают полы, прокладывают коммуникации.

В следующем году в Брянской области планируют построить четыре ледовых дворца: в Новозыбкове, Жуковке, Почепе и Дятькове.