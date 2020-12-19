Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 декабря 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 201 житель региона. Выздоровел 145 пациент, умерли 12 человек, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 20721 человека подтвердили диагноз, вылечились 18660 жителей области, умерли 193 пациента. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2805 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 344568 раз.
В Брянске подтвердили 57 новых случаев коронавируса. В Клинцах заболели 18 человек, в Севском районе – 12. В Трубчевском и Навлинском районах выявили по 11 инфицированных. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 21 муниципалитете.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 декабря 2020 года:
— Брянск – 8420 (+57)
— Брянский район – 2536 (+8)
— Дятьковский район – 864 (+7)
— Карачевский район – 665 (+2)
— Клинцы – 559 (+18)
— Комаричский район – 511 (+4)
— Жуковский район – 507 (+1)
— Трубчевский район – 489 (+11)
— Стародубский район – 465 (+7)
— Новозыбков – 446 (+1)
— Выгоничский район – 430 (+5)
— Унечский район – 403 (+10)
— Брасовский район – 393 (+3)
— Навлинский район – 369 (+11)
— Сельцо – 354
— Фокино – 348
— Климовский район – 317
— Погарский район – 315 (+10)
— Мглинский район – 276 (+9)
— Клинцовский район – 273 (+7)
— Почепский район – 253
— Дубровский район – 237
— Суземский район – 235 (+7)
— Клетнянский район – 198 (+8)
— Суражский район – 145 (+3)
— Красногорский район – 137
— Злынковский район – 130
— Гордеевский район – 128
— Севский район – 120 (+12)
— Жирятинский район – 94
— Рогнединский район – 51
— Иногородние – 46.