Брянцам старше 65 лет продлили самоизоляцию до 3 января

Новые ограничения действуют с 21 декабря.
Фото: Анна ЛЕВКИНА
Жителям Брянской области старше 65 лет продлили самоизоляцию до 3 января. Новые ограничения действуют с 21 декабря. Соответствующие изменения внесли в постановление областного правительства "О введении режима повышенной готовности".
Так же как и раньше, пенсионеры не могут покидать свои жилые или дачные дома. Продукты и лекарства им могут принести волонтеры. Исключение сделали только для руководителей предприятий и тех работников, чье присутствие на рабочем месте необходимо. Остальным гражданам выпишут больничные листы.
Напомним, на время новогодних каникул ограничили посещение театров, кинотеатров, музеев, ресторанов и кафе.