Брянцам старше 65 лет продлили самоизоляцию до 3 января

Новые ограничения действуют с 21 декабря. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Жителям Брянской области старше 65 лет продлили самоизоляцию до 3 января. Новые ограничения действуют с 21 декабря. Соответствующие изменения внесли в постановление областного правительства "О введении режима повышенной готовности".

Так же как и раньше, пенсионеры не могут покидать свои жилые или дачные дома. Продукты и лекарства им могут принести волонтеры. Исключение сделали только для руководителей предприятий и тех работников, чье присутствие на рабочем месте необходимо. Остальным гражданам выпишут больничные листы.

Напомним, на время новогодних каникул ограничили посещение театров, кинотеатров, музеев, ресторанов и кафе.