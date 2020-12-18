Коронавирус в Брянской области, последние новости на 18 декабря 2020 года

Новогодние праздники советуют провести в кругу самых близких. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 18 декабря 2020 года число заболевших коронавирусом составляет 20321 человек. Накануне вновь обновился антирекорд по числу заболевших. За сутки диагноз поставили 205 пациентам.

За все время эпидемии болезнь побороли 18214 человек, умерли - 169 пациентов.

В Брянске стартовала вакцинация от коронавируса. Препарат "Спутник V" привезли в три городские поликлиники: №1, №5 и поликлинику горбольницы №2. Первыми прививку смогут сделать медики, учителя и социальные работники. В одном флаконе - доза на пятерых человек. Открытую ампулу можно хранить не дольше двух часов. Прививка добровольная и бесплатная.

В Брянской области опровергли сообщения о введении всеобщего локдауна. В регионе не будут закрывать магазины, торговые центры, школы и детсады.

В Брянской области после эпидемии коронавируса решили учредить новое почетное звание - "Заслуженный медицинский работник". Документы для этого подготовят депутаты.

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