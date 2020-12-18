У льготников в Брянске появился новый электронный проездной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Льготными проездными в Брянске пользуются пенсионеры, школьники и студенты. И когда их нужно продлевать каждый месяц, это создает очереди в точках продаж. Во время пандемии власти решили максимально упростить систему и сделать ее удобнее. Бумажный проездной можно заменить на электронный. В этом случае для проезда понадобится лишь бесконтактная банковская карта.

- В современном мире банковская карта все чаще становится универсальным инструментом как для оплаты товаров и услуг, так и для получения доступа к различным городским сервисам и льготам. Данный проект позволяет реализовать на карте «Мир» одновременно функцию платежной и транспортной карты, - говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Сейчас в Брянской области живет 1,2 миллиона человек. При этом выпущено около 700 тысяч карт «Мир». Чтобы пользоваться ими для оплаты поездок, они должны поддерживать бесконтактную технологию оплаты. Если это не так, вы можете поменять карту в своем банке. Если же карты «Мир» в вашем кошельке совсем нет, оформить ее можно почти в любом банке. Сейчас их выпускают больше 150 банков по стране, включая все крупные.

Новый сервис на общественном транспорте реализован на базе процессинга дочерней организации Сбербанка АО «Расчетные решения».

Для оплаты проезда по льготному тарифу необходимо предъявить бесконтактную карту «Мир» и документ, подтверждающий право льготного проезда. При этом карта «Мир» должна поддерживать бесконтактную технологию оплаты. Если ваша карта не является бесконтактной, вы можете обратиться в свой банк для замены карты на новую.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Чтобы добавить банковской карте функцию проездного документа и начать ей пользоваться, нужно совершить несколько простых действий. Приводим пошаговый план. Для тех, кто имеет право на льготу и у кого уже есть бесконтактная банковская карта.

- Приходите в МФЦ, отдел социальной защиты населения (ОСЗН) или в любой офис Сбербанка в Брянске.

- Предъявите паспорт, бесконтактную банковскую карту платежной системы «Мир», СНИЛС («зеленая карточка» пенсионного страхования) и документ, подтверждающий право на льготу.

- После этого к карте будет привязан электронный социальный проездной. Его нужно будет пополнить с 15 по 5-го числа нужного месяца. Например, чтобы воспользоваться льготой в январе, нужно пополнить счет электронного проездного (а не карты) до 5 января.

- Это можно сделать в банкомате Сбербанка или через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Комиссия за такое пополнение не взимается. Также можно подключить услугу «Автоплатеж», чтобы не забывать пополнять проездной каждый месяц.

- О всех способах пополнения проездного и другую информацию можно уточнить в МФЦ или ОСЗН. А также по бесплатному телефону - 8 800 222 33 50 или на сайте - http://bryansk-ric.ru/pamyatka.html.

КСТАТИ

На данный момент, помимо Брянска, такой проект реализуется в Кирове, Туле, Череповце, Орле, Миассе, Горно-Алтайске, Перми и Чите. Также ведутся переговоры о реализации проекта льготного проезда по бесконтактной карте «Мир» в других городах России.