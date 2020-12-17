Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 15 муниципалитетах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 декабря 2020 года. За минувшие сутки ковди установил новый рекорд: заболели 205 жителей региона. Выздоровели 379 пациентов, умер один зараженный, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 20321 человека подтвердили диагноз, вылечились 18214 жителей области, умерли 169 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2857 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 339407 раз.

В Брянске подтвердили 67 новых случаев коронавируса. В Брянском районе заболели 56 человек, в Карачевском – 16, в Брасовском – 15, в Мглинском - 10. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 15 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 декабря 2020 года:

— Брянск – 8294 (+67)

— Брянский район – 2508 (+56)

— Дятьковский район – 857

— Карачевский район – 656 (+16)

— Клинцы – 518

— Комаричский район – 506 (+7)

— Жуковский район – 503 (+6)

— Трубчевский район – 478

— Стародубский район – 456 (+7)

— Новозыбков – 444

— Выгоничский район – 414 (+3)

— Унечский район – 392 (+7)

— Брасовский район – 390 (+15)

— Сельцо – 351 (+1)

— Навлинский район – 354 (+2)

— Фокино – 348 (+1)

— Климовский район – 316

— Погарский район – 305 (+1)

— Клинцовский район – 254

— Почепский район – 253

— Мглинский район – 263 (+10)

— Суземский район – 235

— Дубровский район – 227

— Клетнянский район – 190

— Красногорский район – 135

— Суражский район – 138 (+6)

— Злынковский район – 130

— Гордеевский район – 116

— Севский район – 108

— Жирятинский район – 94

— Рогнединский район – 42

— Иногородние – 46.

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