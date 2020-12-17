Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 15 муниципалитетах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 декабря 2020 года. За минувшие сутки ковди установил новый рекорд: заболели 205 жителей региона. Выздоровели 379 пациентов, умер один зараженный, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 20321 человека подтвердили диагноз, вылечились 18214 жителей области, умерли 169 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2857 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 339407 раз.
В Брянске подтвердили 67 новых случаев коронавируса. В Брянском районе заболели 56 человек, в Карачевском – 16, в Брасовском – 15, в Мглинском - 10. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 15 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 декабря 2020 года:
— Брянск – 8294 (+67)
— Брянский район – 2508 (+56)
— Дятьковский район – 857
— Карачевский район – 656 (+16)
— Клинцы – 518
— Комаричский район – 506 (+7)
— Жуковский район – 503 (+6)
— Трубчевский район – 478
— Стародубский район – 456 (+7)
— Новозыбков – 444
— Выгоничский район – 414 (+3)
— Унечский район – 392 (+7)
— Брасовский район – 390 (+15)
— Сельцо – 351 (+1)
— Навлинский район – 354 (+2)
— Фокино – 348 (+1)
— Климовский район – 316
— Погарский район – 305 (+1)
— Клинцовский район – 254
— Почепский район – 253
— Мглинский район – 263 (+10)
— Суземский район – 235
— Дубровский район – 227
— Клетнянский район – 190
— Красногорский район – 135
— Суражский район – 138 (+6)
— Злынковский район – 130
— Гордеевский район – 116
— Севский район – 108
— Жирятинский район – 94
— Рогнединский район – 42
— Иногородние – 46.
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