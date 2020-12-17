В трагедии в брянском Новозыбкове погиб четырехлетний мальчик

В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Напомним, накануне, 16 декабря, в Новозыбкове Брянской области в квартире дома по улице Садовой обнаружили тела трех человек без видимых телесных повреждений.

Сегодня, 17 декабря, корреспонденту «КП-Брянск» в следственном комитете сообщили, что в трагедии погибли четырехлетний ребенок, его 28-летняя мать и 50-летняя бабушка.

– Обстановка в помещении не была нарушена, как это бывает при грабежах и разбоях, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. – На первоначальном этапе расследования газовую колонку забрали специалисты МЧС, газовые службы были. Изъяли некоторые бытовые предметы, чтобы назначить исследование.

В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы. Окончательная причина смерти будет известна только после их завершения. Сейчас специалисты рассматривают различные версии, в том числе отравление угарным газом.

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