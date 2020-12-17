Брянская область вошла в десятку регионов по реализации пилотного проекта «Взлетная полоса»

Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

Брянская область вошла в десятку регионов, где будут реализовывать пилотный проект «Взлетная полоса». Он призван помочь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, получить интересующую их профессию в вузе.

В проекте примут участие все дети-сироты, которые оканчивают 11 классы. И те, кто живет в замещающих семьях, и те, кто находится в специализированных учреждениях.

С выпускниками будут бесплатно заниматься преподаватели российских вузов. Учеба пройдет дистанционно. К участию в проекте уже пригласили 23 российских высших учебных заведения. Их число будет постепенно увеличиваться.

Школьники смогут восстановить пробелы в своем образовании для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в выбранный вуз. Презентация проекта «Взлетная полоса» прошла в Доме волонтера, рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

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