Коронавирус в Брянской области, последние новости на 17 декабря 2020 года

Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 19 муниципалитетах. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области коронавирусом на час ночи 17 декабря заболели 197 жителей региона. Выздоровели 230 пациентов, новых смертей не зарегистрировали.

В регионе коронавирус преодолел очередной важный психологический барьер. Общее число заболевших превысило 20 тысяч. С начала пандемии ковид подтвердили у 20116 человек. Вылечились 17835 жителей региона. От ковида скончались 168 пациентов.

За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2649 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 336556 раз. Самый большой суточный прирост оказался в Брянске. Здесь выявили 84 новых случая. В Брянском районе заболели 28 человек. 14 случаев коронавируса выявили в Выгоничском районе, по 13 - в Комаричском и Климовском. 11 инфицированных оказалось в Злынковском районе. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 19 муниципалитетах.

В Брянске прививки от коронавируса будут делать в четырех поликлиниках. Они находятся во всех районах города. Это поликлиника №1 в Бежице, №2 - в Володарском районе, №4 - в Советском, №5 - в Фокинском.

В общей сложности до конца этого года в регион поступит только 1032 дозы препарата «Спутник V». Вакцину смогут получить только медики. Причем те, кто работает в коронавирусных госпиталях, в первичном звене или на скорой помощи. Прививка будет добровольной.

В Брянске за сутки обнаружили четырех нарушителей масочного режима. Комиссия обследовала 97 предприятий торговли и бытовых услуг во всех районах города. Самые дисциплинированные горожане живут в Советском районе. Здесь в 30 проверенных организациях не нашли ни одного нарушителя.

Сразу двух безмасочников выявили в Володарском районе. По одному – в Бежицком и Фокинском районах. На всех нарушителей составили административные протоколы. В ходе рейда владельцам учреждений общепита напомнили об одновременной загрузке помещений не более чем на 50 процентов.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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