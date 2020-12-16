В брянском Новозыбкове три человека найдены мертвыми в своей квартире

Место трагедии осмотрели специалисты газовой службы, МЧС, следователи. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Новозыбкове Брянской области сегодня, 16 декабря, в квартире на улице Садовой обнаружили тела трех человек без видимых телесных повреждений. Сообщение об этом в следственные органы поступило около 9 часов утра.

Место трагедии осмотрели специалисты газовой службы, МЧС, следователи. Сейчас устанавливают причины произошедшего. По факту возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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