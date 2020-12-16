Новый год-2021 в Брянске: полная праздничная афиша, куда сходить

Куда сходить и что посмотреть на январских праздниках 2021 года в Брянске.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В этом году в Брянске праздновать Новый год начнут 28 декабря, а завершат 10 января. Из-за пандемии коронавирусной инфекции большинство торжеств и развлечений пройдут без очного присутствия зрителей. «Комсомолка» собрала перечень всего запланированного.
ТЕАТРЫ
Брянский театр драмы им. А.К. Толстого
Спектакль «Отважный щенок Бенджамин». 6+
2 января. 11.00, 13.00 и 16.00.
3 января. 11.00, 13.00.
4 января. 11.00, 13.00.
Спектакль «Маскарад», 16+
3 декабря. 18.00.
Спектакль «Девичник», 16+
4 января. 18.00.
Спектакль «Люди добрые», 16+
5 января. 18.00.
Спектакль «Все мыши любят сыр», 0+
6 января. 11.00, 13.00.
7 января. 11.00, 13.00.
Спектакль «Чудо Святого Антония», 12+
6 января, 18.00.
Спектакль «Последняя жертва», 12+
7 января, 18.00.
Спектакль «Любовь в стиле барокко», 16+
8 января, 18.00.
Спектакль «Васильки для Василисы», 0+
9 января, 11.00, 13.00.
10 января, 11.00, 13.00.
Спектакль «Тетки», 16+
9 января, 18.00.
Спектакль «Палата бизнес-класса», 16+
10 января, 18.00.
Брянский областной театр юного зрителя
Новогоднее представление. «Снежная королева». Сказка. 6+
30 декабря. 11.00, 13.00 и 16.00. Сцена Брянского драмтеатра.
26 декабря, 10.00. Сцена ДК БМЗ.
10 января, 10.00, 13.00. Сцена ДК БМЗ.
Новогоднее представление. «Щелкунчик и мышиный король». Сказка. 3+
27 декабря, 11.00, 14.00. Сцена Брянской областной филармонии.
6 января, 11.00. Сцена ДК БМЗ.
Новогоднее представление. Премьера. «Поросенок Кнок». Сказка. 0+
27 декабря, 17.00. Сцена Брянской областной филармонии.
Новогоднее представление. «Приключения принца». Сказка. 6+
2 января, 11.00, 14.00, 17.00. Сцена ДК БМЗ.
4 января, 11.00 14.00, 17.00. Сцена Брянской областной филармонии.
Новогоднее представление. «Кот в сапогах». Сказка. 6+
3 января, 10.00. Сцена ДК БМЗ.
5 января, 11.00, 14.00. Сцена Брянской областной филармонии.
«Знакомство по объявлению». Комедия. +16
5 января, 18.00. Сцена Брянской областной филармонии.
«Три мушкетера». Мюзикл. 12+
6 января, 18.00. Сцена ДК БМЗ.
9 января, 18.00. Сцена ДК БМЗ.
Новогоднее представление. «Маленькие сказки и не только…». Сказка. 0+
7 января, 10.00, 13.00, 16.00. Сцена Брянского областного театра кукол.
Новогоднее представление. «Золушка». Сказка. 6+
8 января, 10.00, 13.00. Сцена брянского драмтеатра.
9 января, 10.00. Сцена ДК «БМЗ».
Новогоднее представление. «Золотое сердечко». Сказка. 0+
10 января, 10.00, 13.00. Сцена Брянского областного театра кукол.
Брянский областной театр кукол
Спектакль-интермедия «Новогодний сюрприз» и спектакль «Дюймовочка», 0+
31 декабря, 11.00.
Спектакль-интермедия «Новогодний сюрприз» и спектакль «Три поросенка», 0+
2 января, 11.00, 13:00, 17.00.
Спектакль-интермедия «Новогодний сюрприз» и спектакль «Морозко», 6+
3 января, 11.00, 13:00, 17.00.
Спектакль-интермедия «Новогодний сюрприз» и премьера спектакля «Снегурочка», 0+
4 января, 11.00, 13.00, 17.00.
5 января, 11.00, 13.00, 17.00.
Спектакль-интермедия «Новогодний сюрприз» и спектакль «Пастушка и трубочист», 6+
6 января, 11.00, 13.00, 17.00.
Спектакль-интермедия «Новогодний сюрприз» и спектакль «Мойдодыр», 0+
8 января, 11.00, 13.00, 17.00.
9 января, 11.00, 13.00, 17.00.
Спектакль-интермедия «Новогодний сюрприз» и спектакль «Волшебное кольцо», 6+
10 января, 11.00, 13.00.
ОНЛАЙН-ФОРМАТ:
Брянская филармония
(сетевые трансляции на собственных аккаунтах)
Детская игровая новогодняя программа «Почему идет снег?», 3+
28 декабря, 13.00.
7 января, 13.00.
Новогодняя программа «СнегоМега-Драйв» (2015 год), 3+
1 января, 17.00.
Новогодняя программа «Ку-ка-ре-ку Пати» (2016 год.) 3+
2 января, 17.00.
Новогодняя программа «Год-дог-шоу» (2017 год), 3+
3 января, 17.00.
Новогодняя программа «У ворот юбилейный новый год» (2018 год), 3+
4 января, 17.00.
Праздничная юбилейная новогодняя программа (2019 год), 3+
5 января, 17.00.
Концерт артистов филармонии с программой «Почему идет снег», 12+
Участники: ансамбли «Ватага», «Надея», группа «Эрклеёз» и другие.
6 января, 17.00. Сцена КЗ «Дружба» + онлайн-трансляция.
Виртуальный концертный зал. Трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии. 12+
В программе: Морис Метерлинк «Синяя Птица». Сказку читает Евгения Добровольская.
8 января, 13.00, экран на сцене КЗ «Дружба».
Концерт Брянского губернаторского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна и вокальной группы «VIVA» (2018 год). 12+
8 января, 17.00.
Брянский областной методический центр «Народное творчество»
(трансляции на сайте www.nartwor.ru и сетевой группе https://vk.com/ntvorchestvo).
Новогодний концерт творческих коллективов центра «Пусть Новый год дарует только счастье!», 12+
29 декабря, 12.00.
Межрегиональная виртуальная выставка-конкурс «Елка в праздничный час», 0+
28 декабря, 12.00.
Областной фестиваль искусств и народного творчества «Рождественские встречи», 0+
7-19 января.
Брянский областной художественный музейно-выставочный центр
(трансляции на сайтах http://museumarts32.ru/, https://vk.com/hudmuseum32).
26 декабря – 10 января:
Виртуальная тематическая программа «Мама, папа, я – новогодняя семья», 3+
Виртуальная выставка «Новогодние забавы», 3+
Мастер-класс по изготовлению елочных украшений, 3+
Виртуальная выставка произведений декоративно-прикладного искусства из собрания «БОХМВЦ», 6+
Мастер-класс «Рисунок для бабушки», 0+
Видеоэкскурсия «Пойдем с семьей в музей», 6+
Виртуальная программа «Музыкальное новогоднее настроение», 0+
Виртуальная выставка «Двунадесятые праздники: Рождество Христово, Крещение Господне», 3+
Музей дятьковского хрусталя
(трансляции на сайте http://музейхрусталя.рф).
Видеоролик «Дед Мороз в Хрустальной сказке», 3+
29 декабря.
Обзор детских занятий «Новый год для детей», 0+
30 декабря.
«Год быка» – выставка из фондов музея, 12+
С 31 декабря ежедневно, 10.00.
Флешмоб «Хрустальный натюрморт», 3+
4 января.
Проект «1000 сверкающих историй», 12+
5 января.
«В зимний вечер, под Рождество» – выставка из фондов музея, 2+
6 января.
Информационный материал «Новогодние поделки», 0+
8 января.
Выставка из фондов музея «Старый Новый год», 2+
9 января.
«Брянская областная научная универсальная библиотека
им. Ф.И. Тютчева»
(сетевая площадка – http://libryansk.ru/)
Областной новогодний конкурс творческих работ «Арт-елка32» (декабрь), +6
Выставка творческих работ участников конкурса «Арт-елка32» (с 14 декабря по 14 января), +6
Выставка «В старинном городе зимой» (1-14 января), +6
«В гости к зимушке – зиме»: книжная выставка (16-31 декабря), + 6
ОЧНО:
Партизанская поляна
Показ познавательной сказки-мультфильма для детей «Петр и Петруша», 2+
29 декабря, 12.00, 14.00. Землянка, третий зал, 6+
Брянский государственный краеведческий музей
Полнокупольная программа «Астрономия для детей», 6+
3 января, 10.30.
Полнокупольная программа «Зимой в гости к Астроному», 6+
3 января, 12.00.
5 января, 10.30.
6 января, 12.00.
Лекция сеанс «Созвездия зимнего неба», 6+
3 января, 14.00.
Музейное занятие «Куклы-обереги из бабушкиного сундука», 6+
4 января, 12.00.
Музейное занятие «Тайны новогодней елки», 3+
5 января, 12.00.
Аудиовизуальная программа «Снежинки и звезды», 3+
5 января, 12.00.
Интерактивное занятие «Загадки движения Земли», 6+
5 января, 14.00.
6 января, 14.00.
Музейное занятие «Свет Рождественской звезды», 6+
6 января, 12.00.
Лекция-сеанс «Под Рождественской звездой», 6+
6 января, 10.30.
Мастер-класс «Изготовление рождественского ангела», 6+
8 января, 12.00.
Музейное занятие «Новый год в партизанской землянке», 6+
9 января, 12.00.
«Брянская областная научная универсальная библиотека
им. Ф.И. Тютчева»
«Скоро Новый год!»: Выставка изданий из фонда музыкально-нотного отдела (23 декабря), 6+
Книжно-иллюстративная выставка «Одобрено Дедом Морозом!» (23 декабря), 3+
Филиал «Брянская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих»
Досуговое мероприятие «Новый год в сказку добрую зовет» (28 декабря), 6+
Акция «С Рождеством и колядками»: рождественские встречи с детьми (4-5 января), 2+
Рождественские посиделки (6 января), 3+
«Зимняя сказка»: книжно-иллюстративная выставка (до 31 декабря), 3+
Книжная выставка «Новогодний калейдоскоп» (до 15 января), 3+
Книжная выставка «Рождественские чтения» (4-19 января), 3+
Также в новогодние праздники будет работать заповедник «Брянский лес». Визит-центр ждет посетителей 2-10 января с 10.00 до 17.00. На эти же дни запланированы экскурсии по экотропам, в том числе «К зубрам» и «Партизанские истории». Предварительная запись обязательна. Она активная на официальном сайте природоохранного учреждения.
– Все мероприятия с очным присутствием граждан будут проведены при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, – отмечают в департаменте культуры Брянской области.