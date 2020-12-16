Новый год-2021 в Брянске: полная праздничная афиша, куда сходить

Куда сходить и что посмотреть на январских праздниках 2021 года в Брянске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году в Брянске праздновать Новый год начнут 28 декабря, а завершат 10 января. Из-за пандемии коронавирусной инфекции большинство торжеств и развлечений пройдут без очного присутствия зрителей. «Комсомолка» собрала перечень всего запланированного.

ТЕАТРЫ

Брянский театр драмы им. А.К. Толстого

Спектакль «Отважный щенок Бенджамин». 6+

2 января. 11.00, 13.00 и 16.00.

3 января. 11.00, 13.00.

4 января. 11.00, 13.00.

Спектакль «Маскарад», 16+

3 декабря. 18.00.

Спектакль «Девичник», 16+

4 января. 18.00.

Спектакль «Люди добрые», 16+

5 января. 18.00.

Спектакль «Все мыши любят сыр», 0+

6 января. 11.00, 13.00.

7 января. 11.00, 13.00.

Спектакль «Чудо Святого Антония», 12+

6 января, 18.00.

Спектакль «Последняя жертва», 12+

7 января, 18.00.

Спектакль «Любовь в стиле барокко», 16+

8 января, 18.00.

Спектакль «Васильки для Василисы», 0+

9 января, 11.00, 13.00.

10 января, 11.00, 13.00.

Спектакль «Тетки», 16+

9 января, 18.00.

Спектакль «Палата бизнес-класса», 16+

10 января, 18.00.

Брянский областной театр юного зрителя

Новогоднее представление. «Снежная королева». Сказка. 6+

30 декабря. 11.00, 13.00 и 16.00. Сцена Брянского драмтеатра.

26 декабря, 10.00. Сцена ДК БМЗ.

10 января, 10.00, 13.00. Сцена ДК БМЗ.

Новогоднее представление. «Щелкунчик и мышиный король». Сказка. 3+

27 декабря, 11.00, 14.00. Сцена Брянской областной филармонии.

6 января, 11.00. Сцена ДК БМЗ.

Новогоднее представление. Премьера. «Поросенок Кнок». Сказка. 0+

27 декабря, 17.00. Сцена Брянской областной филармонии.

Новогоднее представление. «Приключения принца». Сказка. 6+

2 января, 11.00, 14.00, 17.00. Сцена ДК БМЗ.

4 января, 11.00 14.00, 17.00. Сцена Брянской областной филармонии.

Новогоднее представление. «Кот в сапогах». Сказка. 6+

3 января, 10.00. Сцена ДК БМЗ.

5 января, 11.00, 14.00. Сцена Брянской областной филармонии.

«Знакомство по объявлению». Комедия. +16

5 января, 18.00. Сцена Брянской областной филармонии.

«Три мушкетера». Мюзикл. 12+

6 января, 18.00. Сцена ДК БМЗ.

9 января, 18.00. Сцена ДК БМЗ.

Новогоднее представление. «Маленькие сказки и не только…». Сказка. 0+

7 января, 10.00, 13.00, 16.00. Сцена Брянского областного театра кукол.

Новогоднее представление. «Золушка». Сказка. 6+

8 января, 10.00, 13.00. Сцена брянского драмтеатра.

9 января, 10.00. Сцена ДК «БМЗ».

Новогоднее представление. «Золотое сердечко». Сказка. 0+

10 января, 10.00, 13.00. Сцена Брянского областного театра кукол.

Брянский областной театр кукол

Спектакль-интермедия «Новогодний сюрприз» и спектакль «Дюймовочка», 0+

31 декабря, 11.00.

Спектакль-интермедия «Новогодний сюрприз» и спектакль «Три поросенка», 0+

2 января, 11.00, 13:00, 17.00.

Спектакль-интермедия «Новогодний сюрприз» и спектакль «Морозко», 6+

3 января, 11.00, 13:00, 17.00.

Спектакль-интермедия «Новогодний сюрприз» и премьера спектакля «Снегурочка», 0+

4 января, 11.00, 13.00, 17.00.

5 января, 11.00, 13.00, 17.00.

Спектакль-интермедия «Новогодний сюрприз» и спектакль «Пастушка и трубочист», 6+

6 января, 11.00, 13.00, 17.00.

Спектакль-интермедия «Новогодний сюрприз» и спектакль «Мойдодыр», 0+

8 января, 11.00, 13.00, 17.00.

9 января, 11.00, 13.00, 17.00.

Спектакль-интермедия «Новогодний сюрприз» и спектакль «Волшебное кольцо», 6+

10 января, 11.00, 13.00.

ОНЛАЙН-ФОРМАТ:

Брянская филармония

(сетевые трансляции на собственных аккаунтах)

Детская игровая новогодняя программа «Почему идет снег?», 3+

28 декабря, 13.00.

7 января, 13.00.

Новогодняя программа «СнегоМега-Драйв» (2015 год), 3+

1 января, 17.00.

Новогодняя программа «Ку-ка-ре-ку Пати» (2016 год.) 3+

2 января, 17.00.

Новогодняя программа «Год-дог-шоу» (2017 год), 3+

3 января, 17.00.

Новогодняя программа «У ворот юбилейный новый год» (2018 год), 3+

4 января, 17.00.

Праздничная юбилейная новогодняя программа (2019 год), 3+

5 января, 17.00.

Концерт артистов филармонии с программой «Почему идет снег», 12+

Участники: ансамбли «Ватага», «Надея», группа «Эрклеёз» и другие.

6 января, 17.00. Сцена КЗ «Дружба» + онлайн-трансляция.

Виртуальный концертный зал. Трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии. 12+

В программе: Морис Метерлинк «Синяя Птица». Сказку читает Евгения Добровольская.

8 января, 13.00, экран на сцене КЗ «Дружба».

Концерт Брянского губернаторского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна и вокальной группы «VIVA» (2018 год). 12+

8 января, 17.00.

Брянский областной методический центр «Народное творчество»

(трансляции на сайте www.nartwor.ru и сетевой группе https://vk.com/ntvorchestvo).

Новогодний концерт творческих коллективов центра «Пусть Новый год дарует только счастье!», 12+

29 декабря, 12.00.

Межрегиональная виртуальная выставка-конкурс «Елка в праздничный час», 0+

28 декабря, 12.00.

Областной фестиваль искусств и народного творчества «Рождественские встречи», 0+

7-19 января.

Брянский областной художественный музейно-выставочный центр

(трансляции на сайтах http://museumarts32.ru/, https://vk.com/hudmuseum32).

26 декабря – 10 января:

Виртуальная тематическая программа «Мама, папа, я – новогодняя семья», 3+

Виртуальная выставка «Новогодние забавы», 3+

Мастер-класс по изготовлению елочных украшений, 3+

Виртуальная выставка произведений декоративно-прикладного искусства из собрания «БОХМВЦ», 6+

Мастер-класс «Рисунок для бабушки», 0+

Видеоэкскурсия «Пойдем с семьей в музей», 6+

Виртуальная программа «Музыкальное новогоднее настроение», 0+

Виртуальная выставка «Двунадесятые праздники: Рождество Христово, Крещение Господне», 3+

Музей дятьковского хрусталя

(трансляции на сайте http://музейхрусталя.рф).

Видеоролик «Дед Мороз в Хрустальной сказке», 3+

29 декабря.

Обзор детских занятий «Новый год для детей», 0+

30 декабря.

«Год быка» – выставка из фондов музея, 12+

С 31 декабря ежедневно, 10.00.

Флешмоб «Хрустальный натюрморт», 3+

4 января.

Проект «1000 сверкающих историй», 12+

5 января.

«В зимний вечер, под Рождество» – выставка из фондов музея, 2+

6 января.

Информационный материал «Новогодние поделки», 0+

8 января.

Выставка из фондов музея «Старый Новый год», 2+

9 января.

«Брянская областная научная универсальная библиотека

им. Ф.И. Тютчева»

(сетевая площадка – http://libryansk.ru/)

Областной новогодний конкурс творческих работ «Арт-елка32» (декабрь), +6

Выставка творческих работ участников конкурса «Арт-елка32» (с 14 декабря по 14 января), +6

Выставка «В старинном городе зимой» (1-14 января), +6

«В гости к зимушке – зиме»: книжная выставка (16-31 декабря), + 6

ОЧНО:

Партизанская поляна

Показ познавательной сказки-мультфильма для детей «Петр и Петруша», 2+

29 декабря, 12.00, 14.00. Землянка, третий зал, 6+

Брянский государственный краеведческий музей

Полнокупольная программа «Астрономия для детей», 6+

3 января, 10.30.

Полнокупольная программа «Зимой в гости к Астроному», 6+

3 января, 12.00.

5 января, 10.30.

6 января, 12.00.

Лекция сеанс «Созвездия зимнего неба», 6+

3 января, 14.00.

Музейное занятие «Куклы-обереги из бабушкиного сундука», 6+

4 января, 12.00.

Музейное занятие «Тайны новогодней елки», 3+

5 января, 12.00.

Аудиовизуальная программа «Снежинки и звезды», 3+

5 января, 12.00.

Интерактивное занятие «Загадки движения Земли», 6+

5 января, 14.00.

6 января, 14.00.

Музейное занятие «Свет Рождественской звезды», 6+

6 января, 12.00.

Лекция-сеанс «Под Рождественской звездой», 6+

6 января, 10.30.

Мастер-класс «Изготовление рождественского ангела», 6+

8 января, 12.00.

Музейное занятие «Новый год в партизанской землянке», 6+

9 января, 12.00.

«Брянская областная научная универсальная библиотека

им. Ф.И. Тютчева»

«Скоро Новый год!»: Выставка изданий из фонда музыкально-нотного отдела (23 декабря), 6+

Книжно-иллюстративная выставка «Одобрено Дедом Морозом!» (23 декабря), 3+

Филиал «Брянская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих»

Досуговое мероприятие «Новый год в сказку добрую зовет» (28 декабря), 6+

Акция «С Рождеством и колядками»: рождественские встречи с детьми (4-5 января), 2+

Рождественские посиделки (6 января), 3+

«Зимняя сказка»: книжно-иллюстративная выставка (до 31 декабря), 3+

Книжная выставка «Новогодний калейдоскоп» (до 15 января), 3+

Книжная выставка «Рождественские чтения» (4-19 января), 3+

Также в новогодние праздники будет работать заповедник «Брянский лес». Визит-центр ждет посетителей 2-10 января с 10.00 до 17.00. На эти же дни запланированы экскурсии по экотропам, в том числе «К зубрам» и «Партизанские истории». Предварительная запись обязательна. Она активная на официальном сайте природоохранного учреждения.

– Все мероприятия с очным присутствием граждан будут проведены при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, – отмечают в департаменте культуры Брянской области.